Fmi: la battaglia contro l'inflazione è quasi vinta

Washington, 22 ott. (askanews) - "Nella maggior parte dei paesi, l'inflazione si sta ora aggirando vicino agli obiettivi delle banche centrali". Lo ha affermato l'economista capo del FMI mentre l'istituzione di Washington pubblica il suo annuale World Economy Outlook, con un aggiornamento delle previsioni di crescita per gli Stati Uniti e preoccupazioni sul mercato immobiliare cinese. Per l'Italia l'istituzione di Washington ha confermato l'attesa di crescita economica di quest'anno allo 0,7%, mentre anche in questo caso ha limato di 0,1 punti percentuali - rispetto alle attese di tre mesi fa - la stima sull'espansione del prossimo anno, ora allo 0,8%.