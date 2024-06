Flash mob al G7: "Just justice", 700 organizzazioni chiedono giustizia

Bari, 14 giu. (askanews) - "Just Justice" è lo slogan del flash mob organizzato al G7 di Bari da 700 organizzazioni della società civile internazionale proveniente da oltre 70 paesi

"Siamo un gruppo ufficiale di ingaggio del processo g7 che dialoga con gli official g7 e col governo", spiega una delle attiviste. "Abbiamo lavorato da inizio anno insieme a tutti i colleghi internazionali per presentare le nostre raccomandazioni ai leader e ai ministri in linea con l'agenda G7".

"Ciò che chiediamo è giustizia climatica, alimentare, pace , sicurezza comune,disarmo nucleare - sottolinea - chiediamo che venga rispettato il diritto internazionale umanitario e vengano garantiti anche nei paesi affetti da guerra i diritti umani e l'accesso umanitario e ci sia un approccio alle migrazioni più rivolto alla mobilità umana, una trasformazione dei sistemi alimentari che possano consentire davvero un futuro sostenibile".