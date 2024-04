Fitness sempre più intelligente, l'Italia brilla nel settore

Milano, 22 apr. (askanews) - L'economia mondiale del Wellness ha raggiunto un valore di 5600 miliardi di dollari negli ultimi anni. Una quota record risultato della crescente attenzione al benessere psicofisico e l'impiego di tecnologie d'avanguardia. In questo scenario spicca il settore del fitness che registra un valore attuale di oltre 976 miliardi di dollari e prevede un tasso di crescita annuo del 6,7% fino al 2028, secondo i dati del Global Wellness Economy Monitor 2023.

A sostenere il costante sviluppo ci sono prodotti e servizi sempre più accurati che, grazie all'utilizzo della tecnologia consentono allenamenti e programmi su misura, monitorando parametri, prestazioni e progressi. Tra i protagonisti del settore c'è anche l'azienda italiana Ab Horizon, che ha lanciato di recente Horizon Glass, un dispositivo per l'home fitness che sfrutta il software di intelligenza artificiale HVision per creare un piano di allenamento personalizzato ad ogni esigenza e guidare alla corretta esecuzione degli esercizi.

Nell'ottica di offrire soluzioni di fitness anche a turisti e viaggiatori, poi, l'azienda bresciana ha lanciato anche Horizon One, un dispositivo anch'esso dotato di intelligenza artificiale che, in un solo metro quadrato, mette a disposizione un'intera palestra. Per queste caratteristiche Horizon One, che ha come testimonial il primo violino del Teatro alla Scala di Milano Laura Marzadori, si rivolge in particolare alle strutture alberghiere o yacht che vogliono offrire l'opportunità di allenarsi anche a chi è in vacanza o in trasferta di lavoro.

Nata quattro anni fa, Ab Horizon ha esteso i suoi confini in Francia, Spagna ed Emirati Arabi e annovera tra i suoi clienti cantieri navali, hotel e centri benessere.