Fisco, Meloni: se loStato è giusto non merita di essere aggirato

Roma, 13 mar. (askanews) - "Uno Stato giusto, comprensivo, disponibile non viene più percepito come un avversario, a volte come un nemico e dunque uno Stato che non merita di essere aggirato. Questa è la scommessa culturale che abbiamo fatto e i dati ci dicono che funziona. Lavoriamo su questo principio con senso pratico e pragmatismo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a un convegno sulla riforma fiscale alla Camera.

"Stiamo lavorando per allineare le sanzioni ai parametri europei perchè le sanzioni erano illogiche, sproporzionate, vessatorie e, a giudicare dai dati dell'evasione fiscale, erano inutili". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a un convegno sulla riforma fiscale alla Camera.