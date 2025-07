Firenze, sensori e IA a protezione della Cupola del Duomo

Firenze, 23 lug. (askanews) - La Cupola di Brunelleschi, capolavoro dell'ingegno rinascimentale e simbolo di Firenze, entra nell'era dell'alta tecnologia. È partito un nuovo progetto di monitoraggio strutturale: sensori avanzati, laser scanner 3D e intelligenza artificiale vigileranno sulla stabilità della Cupola, rilevando in tempo reale ogni minimo movimento, deformazione o vibrazione. Il sistema è sviluppato da Nowtech Solutions, in partnership con IP Ingegneria, sotto la direzione dell'Opera di Santa Maria del Fiore.. Il progetto nasce da un'idea dell'Università di Firenze e sarà completato entro la fine del 2025, con finanziamenti del PNRR e dell'Unione Europea. Obiettivo: raccogliere dati dettagliati per prevenire i rischi e proteggere uno dei monumenti più studiati dell'architettura mondiale, unendo scienza, tecnologia e conservazione.