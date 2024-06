Firenze, 20 giu. (askanews) - "Abbiamo lavorato giorno per giorno e continueremo fino a domani, fino all'ultimo minuto, per parlare con i cittadini e invitare i cittadini a votare. Ricordo che si vota domenica tutto il giorno e lunedì fino alle 15, perché confrontandomi con i cittadini mi sono resa conto che gli orari a tanti non erano chiari": lo ha detto Sara Funaro, candidata del centrosinistra a sindaca di Firenze, a pochi giorni dal ballottaggio.