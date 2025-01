Fiori e candele in Baviera, sul luogo dell'attacco in un parco

Milano, 23 gen. (askanews) - Il giorno dopo che due persone sono state uccise in un attacco con coltello nella città bavarese di Aschaffenburg, la gente del posto si è recata sul luogo dell'attacco a deporre fiori e accendere candele. Il presunto aggressore, un 28enne di origine afgana, ha preso di mira un gruppo di una scuola materna in un parco pubblico. Le vittime sono un bambino di due anni e un passante di 41 anni che sono morti mentre cercavano di proteggere altri bambini. Altre tre persone sono rimaste ferite. "È terribile, è spaventoso, ma d'altra parte è anche rassicurante vedere come una comunità molto ampia resti unita", dice un abitante del posto venuto a porgere i suoi rispetti.