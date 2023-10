Fiorello: la guerra angoscia tutti, noi regaliamo un po' di buonumore

Roma, 30 ott. (askanews) - "Non si può scherzare su tutto, cercheremo di fare il nostro, quello che siamo chiamati a fare, regalare un po' di buonumore, 45 minuti senza nessun riferimento a tutto ciò che ci sta angosciando, siamo tutti angosciati dalle notizie". Così Fiorello durante la presentazione della nuova stagione di "Viva Rai2!", dal 6 novembre.

"La Rai ha una copertura al 100% perché noi dovremmo dire la nostra, non ho il retaggio culturale necessario per esprimermi su una cosa così grande", ha detto "Viene chiesto tu per chi sei, è terribile, non stiamo parlando di Milan-Inter, è una cosa drammatica ci sono bambini che muoiono, siamo tutti devastati".

"Se uno mi chiede tu per chi parteggi io lo mando a quel paese, qualsiasi risposta viene strumentalizzata, io parteggio perché la situazione venga risolta", ha aggiunto.