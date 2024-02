Fiorella Mannoia canta Pino Daniele al concerto "Life for Gaza"

Napoli, 26 feb. (askanews) - Emozionante esibizione di Fiorella Mannoia al concerto "Life for Gaza" tenuto domenica sera al Palapartenope di Napoli. Dopo aver interpretato "Combattente" e "Il peso del coraggio", l'artista ha salutato la platea napoletana con un ricordo di Pino Daniele: "Terra mia". Idealmente, la cantante ha rivolto un omaggio ai civili palestinesi massacrati dai bombardamenti di Israele.

"Grazie per questa iniziativa a Napoli. Deve essere la prima di tante, in Italia. Se non ce manganellano prima!", la sua dichiarazione sul palco.

Ricevendo l'ovazione e la commozione dei 6 mila spettatori del Palapartenope. Il sold out registrato con una settimana di anticipo sulla data del concerto pacifista e di solidarietà per raccogliere fondi e donazioni da destinare a Medici senza frontiere e Palestinian Medical Relief. La campagna di raccolta fondi è ancora attiva al sito www.pergaza.it

Nel cast intervenuto sul palco, anche Laura Morante, Enzo Gragnaniello, Osanna, Franco Ricciardi, Eugenio Bennato, La Maschera, 99 Posse, Daniele Sepe con Capitan Capitone e i Fratelli della Costa, Elisabetta Serio, Francesco Forni, Dario Sansone, 'E Zézi, Sandro Joyeux, Giovanni Block, Massimo Ferrante, Capone & BungtBangt, Lino Cannavacciuolo, Suonno D'ajere, Carlo Faiello, Ascanio Celestini, Valeria Parrella, Alessandro Rak, Rosaria De Cicco con Patrizio Rispo, Eduardo Castaldo.