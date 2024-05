Filippo Volandri e Tathiana Garbin ricevono la Racchetta d'oro 2024

Roma, 18 mag. (askanews) - Tathiana Garbin e Filippo Volandri hanno ricevuto sul Campo Centrale del Foro Italico la 'Racchetta d'oro' 2024. Un prestigioso riconoscimento, ideato nel 1991 dalla storica firma de 'Il Messaggero' Lino Cascioli, che la Federazione Italiana Tennis e Padel assegna dal 2006 ai giocatori e alle giocatrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del torneo e del tennis italiano.

I capitani delle nazionali di Billie Jean King Cup e Coppa Davis sono dunque gli ultimi campioni, in ordine cronologico, ad essere inseriti in questa prestigiosa 'Hall of Fame' che annovera tra gli altri nomi del calibro di Rod Laver, Monica Seles, Ken Rosewall, Margaret Court, Boris Becker, Martina Hingis, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Martina Navratilova e Stefan Edberg.