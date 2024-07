Roma, 31 lug. (askanews) - Il folder del Napoli campione d'Italia è in vetta alla classifica della Filatelia. Le oltre 150 mila cartelle filateliche vendute nell'ultimo anno confermano la passione degli Italiani per i francobolli e per la loro capacità di raccontare in un'immagine la storia e le eccellenze del Paese. Nella speciale hit di Poste Italiane conquistano la piazza d'onore il centenario dell'Aeronautica Militare e il 75° anniversario di Tex Willer.