Fiat Grande Panda ibrida ed elettrica, prezzo sotto i 25mila euro

Milano, 30 gen. (askanews) - Con la Grande Panda in arrivo a marzo nei concessionari, Fiat torna nel segmento B delle compatte in cui il brand è stato protagonista con modelli di successo come Uno e Punto. La Grande Panda progettata a Torino presso il Centro Stile Fiat misura circa 4 metri è prodotta in Serbia e punta al mercato globale. Nella gamma Fiat si affianca alla Pandina, che resterà in produzione a Pomigliano fino al 2030 quando arriverà il nuovo modello.

La Grande Panda è disponibile in versione ibrida da 100 CV con cambio eDct con motore elettrico integrato e 100% elettrica con un'autonomia di 320 km e una potenza di ricarica fino a 100 kW. Nella parte anteriore è dotata di un originale e pratico cavo di ricarica retrattile con una potenza di 7 kW.

Fra i tratti distintivi del design le forme squadrate che ricordano la prima Panda, i Led simili a pixel che si estendono dal centro della griglia anteriore ai fari e la scritta Panda sulle fiancate. Focus sulla sostenibilità per gli interni, con materiali riciclati e nuovi tessuti con fibre di bambù per la plancia. Il cruscotto è digitale mentre per l'infotainment c'è un touchscreen con mirroring e ricarica wireless. A colpirci della versione elettrica che abbiamo provato, oltre al design azzeccato, gli interni semplici ma ben rifiniti con una buona abitabilità, anche nella parte posteriore, e l'handling di livello superiore caratterizzato da uno sterzo preciso e da un assetto comodo ma privo di fastidiosi rollii. I prezzi partono da 18.900 euro per la versione ibrida e da 24.900 euro per la versione elettrica con un sconto di circa 2 mila euro in caso di rottamazione e finanziamento.