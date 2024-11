Fiamme e slogan a Tel Aviv dopo siluramento del ministro della Difesa

Tel Aviv, 6 nov. (askanews) - Migliaia di israeliani si sono radunati a Tel Aviv per protestare contro il siluramento del ministro della Difesa Yoav Gallant, e chiedere al suo successore Israel Katz di dare priorità a un accordo per la liberazione degli ostaggi tuttora detenuti a Gaza. Scandendo slogan contro il governo e il primo ministro Benjamin Netanyahu, i dimostranti con le bandiere israeliane si sono riuniti davanti a un centro commerciale e hanno bloccato il traffico sull'autostrada Ayalon di Tel Aviv.

I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come "Meritiamo leader migliori" e "Non lasciamo indietro nessuno!". uno di loro indossava manette e una maschera con le sembianze di Netanyahu."Bibi traditore! Sei colpevole" hanno scandito alcuni, riferendosi a Netanyahu e incolpandolo di non aver impedito l'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso.

"Noi manifestanti crediamo che Gallant... sia in realtà l'unica persona normale del governo", ha detto Samuel Miller, insegnante di 54 anni, criticando l'amministrazione di Netanyahu per aver aperto 'nuovi fronti in guerre senza motivo'. "Non sta facendo nulla per salvaguardare la nostra pace, la pace dei palestinesi, la pace di tutti in questa regione", ha dichiarato Miller alla agenzia France Presse. Ha anche criticato il governo di Netanyahu per "non aver fatto assolutamente nulla per liberare gli ostaggi" ancora detenuti a Gaza.

Il ministro degli Esteri Israel Katz ha assunto il portafoglio della difesa martedì, dopo che Netanyahu ha licenziato Gallant a causa dei contrasti sulla gestione della guerra a Gaza.

"Ci aspettiamo che il nuovo ministro della Difesa, Israel Katz, dia la priorità a un accordo sugli ostaggi... per garantire l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi", ha dichiarato il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi in un comunicato.

Gallant ha anche invitato il governo a riportare a casa gli ostaggi, affermando in un discorso televisivo: "Dobbiamo farlo rapidamente, mentre sono ancora vivi".

Einav Tzangauker, il cui figlio Matan è tra gli ostaggi, era tra coloro che protestavano contro Netanyahu a Tel Aviv.

"Se è possibile sostituire un ministro della Difesa nel bel mezzo di una guerra, allora è sicuramente possibile sostituire un primo ministro che non è qualificato per riportare indietro gli ostaggi", ha detto a Canale 12 di Israele.

Netanyahu "sta intenzionalmente mettendo in pericolo la sicurezza di Israele e tutto questo a causa di una disputa tra lui e Gallant su come continuare la guerra", ha aggiunto.

La guerra è scoppiata il 7 ottobre 2023 dopo che i militanti palestinesi hanno attaccato Israele, causando 1.206 morti, per lo più civili, secondo un conteggio AFP dei dati ufficiali israeliani.

La campagna di rappresaglia di Israele ha ucciso 43.391 persone a Gaza, la maggior parte delle quali civili, secondo i dati del ministero della Sanità del territorio gestito da Hamas che le Nazioni Unite considerano affidabili.

Durante l'attacco del 7 ottobre, i militanti palestinesi hanno sequestrato 251 ostaggi, 97 dei quali si trovano ancora a Gaza.