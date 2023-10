Roma, 12 ott. (askanews) - "Siamo gli Europei per i giovani, intanto per il Metaverso. Poi per lo spazio dei volontari". Così Paolo Carito Direttore Generale di Euro Roma 2024 ed Esperto in entertainment, media, economia, strategie, innovazione e organizzazione dei processi sportivi, intervenuto alla seconda edizione del Festival del Metaverso a Torino promossa da Angi.

Euro Roma 2024 è il comitato organizzatore dei prossimi campionati europei di Atletica Leggera.