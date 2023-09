Festival Economia Civile, via a V edizione

Roma, 28 set. (askanews) 1 Parte ufficialmente il Festival Nazionale dell'Economia Civile a

Firenze che per questa 5 edizione ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il prestigioso riconoscimento del Capo dello Stato Sergio Mattarella assegnato alle manifestazioni

di particolare rilevanza per le tematiche affrontate. Il tema di questa edizione riguarda un modo nuovo di concepire le relazioni e la nostra capacità di intervenire come Comunità per

aumentare il benvivere, e la sostenibilità dei nostri territori, superando i limiti individuali.

"Oltre i limiti. L'impegno che (ci) trasforma" è il tema della V edizione che ha l'obiettivo di fornire risposte sostenibili, civili e partecipate agli shock e alle sfide globali nell'era dell'intelligenza artificiale e delle grandi trasformazioni sociali.