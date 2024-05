Fermi (ID): costituire rete data center sfida europea del futuro

Roma, 20 mag. (askanews) - Sul tema della sovranità digitale, l'Europa si gioca la sfida dei prossimi 15 anni: siamo molto indietro rispetto agli Usa però abbiamo necessità di costruire una autonoma banca dati che superi i campanilismi nazionali: la vera forza dell'Unione sono i dati". Lo ha detto Alessandro Fermi (Lega), candidato alle prossime europee e Assessore all'Università, Ricerca, Innovazione della Regione Lombardia, intervenuto a The Watcher Poll EU, il format di The Watcher Post. "Un errore di carattere generale commesso da Bruxelles rispetto al Pnrr è il non aver consentito una gestione autonoma delle risorse su alcuni investimenti importanti per costituire una rete di data center da mettere a disposizione dei singoli paesi e che poteva diventare concorrenziale rispetto a Usa e paesi asiatici: una grande occasione sprecata!", ha proseguito Fermi.