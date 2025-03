Feltrin: Salone del Mobile raggio di sole in momento buio per mercato

Milano, 26 mar. (askanews) - "Il Salone del Mobile è l'unico raggio di sole che rallegra la scena, perché resta sempre l'appuntamento fondamentale, e, specialmente in questa situazione di incertezza, diventa un punto fermo positivo, sul quale si ha proprio una leva per poter affrontare questi momenti così complessi e cercare di sfruttare e cogliere tutti quei segnali, anche se piccoli, positivi che ci possono essere". A dirlo il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, in occasione della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Salone dedicato al mondo dell'arredo, in calendario alla fiera di Rho dall'8 al 13 aprile. Feltrin ha definito la fiera una "lente di ingrandimento su opportunità, anche piccole, che altrove non si potrebbero cogliere.