New York, 11 mar. (askanews) - Decine di fedeli musulmani si sono riuniti a Times Square a New York per celebrare l'inizio del mese sacro del Ramadan, alcuni hanno esposto bandiere palestinesi in solidarietà con la popolazione di Gaza. Nella piazza simbolo della grande mela hanno eseguito il Taraweeh, le speciali preghiere notturne del Ramadan, sullo sfondo dei luminosi cartelloni pubblicitari a LED che illuminano il cuore di Manhattan.