Fabio Polsinelli: un libro che trasmette emozioni

Roma, 2 feb. (askanews) - Le canzoni come strumento di narrazione. Primo e unico esperimento in Italia quello di Fabio Polsinelli e del suo libro "La voce del cuore in canto": "Il volume -dice Polsinelli- racconta la mia storia e riconosce alla musica un significato simbolico e spirituale. Renato Zero, ma anche Guccini, Battiato, Dalla, Giorgia, Pausini, John Lennon, Vasco Rossi , Eros Ramazzotti sono i riferimenti che hanno modificato la mia vita con le emozioni che, con le loro note e le loro parole, sono riusciti a trasmettermi".

Un ancora di salvataggio che può cambiare il corso della propria esperienza: "Il mio -ricorda Polsinelli- sicuramente ma il messaggio è che, attraverso le canzoni, tutti possono avere un futuro diverso dal presente. Basta mettersi in ascolto e affidarsi a un dono che solo la musica può offrire. Questo voglio trasmettere con la mia opera che si pregia della prefazione di una giovane novantatrenne, Valeria Berti, e della postfazione di Cinzia Baldazzi che, per tanti anni, ha lavorato al fianco di Raffaella Carrà".

Nel racconto proposto da Polsinelli, il lettore sarà dunque guidato a scoprire in che modo Dio e l'amore ci parlano attraverso la musica: "Un trattato di scienza e coscienza, psicologia e spiritualità -sottolinea l'autore. Il tutto avvalorato da citazioni di grandi scienziati, filosofi e psicologi e grandi pensatori come Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Carl Gustav Jung, con l'obiettivo di trasformare la frase Dio è amore in l'amore è Dio".