Roma, 3 nov. (askanews) - "È stato un giorno molto triste per lo sport": lo ha detto Fabio Grosso, allenatore dell'Olympique Lyonnais, dopo le ferite al viso riportate durante un lancio di pietre contro il pullman della sua squadra vicino allo stadio Velodrome di Marsiglia, domenica scorsa. "Una giornata che deve farci riflettere, deve far riflettere molte persone per prendere decisioni giuste per migliorare il nostro sport. Non è possibile mettere a rischio la vita delle persone nello sport"