Fabi Silvestri Gazzè, prove tecniche al Circo Massimo

Roma, 30 mag. (askanews) - Di nuovo insieme a distanza di 10 anni dal loro eccezionale progetto "Il padrone della Festa": Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè tornano con un video che li vede cantare e suonare di nuovo in trio al Circo Massimo, dove sono attesi il prossimo 6 luglio (già quasi 50.000 i biglietti venduti) per una grande festa live, non un semplice concerto, che si preannuncia come uno degli eventi della prossima stagione estiva.

"Doveva essere solo un sopralluogo, ma già che c'eravamo... un ripassino", scherzano gli artisti sulle loro pagine social postando il live del brano "Life is sweet", singolo che nel 2014 fece da apripista a tutto il progetto.

Il concerto-evento, in una data unica, celebra un'amicizia e un'affinità artistica che lega i tre musicisti da molti anni, nata agli inizi del '90 nelle serate piene di commistioni al famoso "Locale" di Roma, e proseguita tra collaborazioni, stima e consigli reciproci, e un viaggio in Sud Sudan con i Medici con l'Africa Cuamm, che ha cementato la loro unione personale e artistica e dato l'impulso alla nascita de "Il Padrone della Festa".

A 10 anni esatti dalla sua uscita, quel disco tornerà a rivivere live al Circo Massimo e verrà celebrato anche con un'edizione speciale in uscita il prossimo 14 giugno. Sony Music lo ripresenta in due diverse edizioni: doppio LP vinile oro 180 gr. numerato e autografato dai 3 artisti disponibile in esclusiva sullo Store Sony Music e doppio LP vinile arancione trasparente mix nero 180 gr.

Le prevendite del concerto-evento (prodotto da Francesco Barbaro per OTR Live e organizzato da The Base) sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali.

Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e treno ufficiale dell'evento, consentirà ai fan di raggiungere il concerto a prezzo scontato, grazie a promozioni dedicate. RAI Radio 2 è media-partner del live.

L'evento è organizzato in sinergia con il Comune di Roma e con l'Assessorato ai grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.