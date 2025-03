Fabi, Silvestri, Gazzè, 30 anni di amicizia e di musica al cinema

Roma, 24 mar. (askanews) - E' la storia di un'amicizia e un viaggio nella musica lungo trent'anni "Fabi, Silvestri, Gazzè. Un passo alla volta", il documentario di Francesco Cordio presentato in anteprima al Bif&st che sarà nei cinema il 7, 8 e 9 aprile. Il legame tra i tre musicisti è nato in un piccolo locale romano alla fine degli anni '90, si è fortificato nel corso del tempo passando per il disco scritto insieme nel 2014 e il concerto al Circo massimo del 2024.

Il documentario è un racconto intimo e musicale, attraverso i tour, i viaggi, le prove, i concerti. I tre musicisti in comune hanno la fedeltà a se stessi, alla loro musica, al loro pubblico, senza il bisogno di sovraesporsi, come ha spiegato Fabi: "L'idea che si possa attraversare questo lungo periodo non perdendo la bussola, diciamo, avendo chiara dentro la testa la nostra ambizione, cioè di raccontare un punto di vista attraverso le canzoni, una sensibilità, un linguaggio, tutto sommato mantenendo una grande libertà".

Alla domanda come vedano oggi i giovani musicisti Silvestri ha risposto: "Veramente l'omologazione è spaventosa per certi versi, nei temi, nel modo, nello stile, nelle produzioni. Probabilmente qualcosa sta lì aspettando di guadagnarsi la sua fetta, non di importanza e celebrità, ma di presenza e forse rivendicando anche delle battaglie che noi neanche vediamo più".