Expo 2025 Osaka: insieme Confimpreseitalia e Commissariato

Roma, 5 mar. - La diffusione e progettazione di iniziative scientifiche e culturali legate all'innovazione, alla crescita e all'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese italiane è l'obiettivo principale alla base del protocollo d'intesa firmato da Confimpreseitalia e Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.

Expo 2025 Osaka rappresenta una vetrina preziosa per far dialogare creatività, industria, arte e lavoro: un'esposizione che vuole essere occasione privilegiata di racconto sul sistema Paese, valorizzando il suo alto tasso di innovazione e le nuove tecnologie anche attraverso progetti di promozione integrata che si terranno all'interno del Padiglione Italia.

Per il Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Amb. Mario Vattani. "Le micro, piccole e medie imprese italiane che caratterizzano il nostro sistema produttivo e manifatturiero possono tornare ad essere protagoniste portando in tutto il mondo l'eccellenza del nostro saper fare". Sintonia con il Presidente di Confimpreseitalia, Guido D'Amico, che evidenzia come la sigla del protocollo d'intesa, rafforza l'impegno nel supportare le micro, piccole e medie imprese nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione.

Per la realizzazione del protocollo, è nominato un Comitato di coordinamento composto da rappresentanti di entrambe le parti per il coordinamento delle diverse attività di promozione in via di definizione. Il protocollo d'intesa tra il Commissariato Generale e Confimpreseitalia metterà al centro anche azioni di promozione integrata del turismo, coinvolgendo aziende, investitori, startup e stakeholder in opportunità concrete di internazionalizzazione, anche attraverso workshop e B2B delle imprese aderenti per l'attrazione di investitori internazionali che si terranno all'interno del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Un'attenzione particolare sarà inoltre data alle aziende del settore termale.