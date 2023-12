Ex Ilva, Uilm: il governo gestisca l'azienda e metta fine al martirio

Roma, 20 dic. (askanews) - "Oggi il governo deve mettere fine a questo martirio. Oggi devono dirci effettivamente cosa sosterranno il giorno 22, all'assemblea dei soci". Lo ha detto il leader della Uilm, Rocco Palombella, arrivando all'incontro con il governo sull'ex Ilva. "No ad altre perdite di tempo - ha aggiunto - non vogliamo ascoltare che stanno ancora esaminando. Mittal non vuole mettere neanche un euro, non ha messo mai un euro".

Quanto all'eventuale nazionalizzazione, Palombella ha spiegato: "Serve lo Stato come garanzia, adesso lo Stato deve mettersi nelle condizioni non di aspettare chissà cosa, la Befana, Natale, ma di fare delle scelte che non hanno fatto in questi anni: gestire l'azienda".