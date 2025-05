Ex-Ilva, Palombella (Uilm): "Governo ci dia risposte rassicuranti"

Roma, 21 mag. (askanews) - "Noi dobbiamo rasserenare le persone, il clima che si è creato, è un clima infuocato, speriamo che il governo oggi invece di darci risposte attendiste ci dia risposte rassicuranti. Dopo un anno e mezzo i lavoratori e noi ci auguriamo che ci siano veramente le risposte che tranquillizzano migliaia e migliaia di lavoratori che sono in attesa di conoscere quale è il loro destino". Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, arrivando a Palazzo Chigi per il tavolo sull'ex-Ilva.

"Tutto quello che è successo in questi giorni ha amplificato in modo abnorme la preoccupazione - ha aggiunto - più lavoratori in cassa integrazione, più lavoratori che rischiano il posti di lavoro penso che oggi non può essere un incontro come tutti gli altri, informativi. Deve essere un incontro in cui il governo ci deve dire cosa veramente vuole fare della siderurgia e soprattutto del destino di 15mila lavoratori".