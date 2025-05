Ex Ilva, De Palma (Fiom): Governo deve svolgere i suoi compiti

Roma, 21 mag. (askanews) - "Noi siamo qui per evitare il fallimento degli accordi che sono stati sottoscritti, garantire l'occupazione e gli investimenti che servono per andare avanti salvaguardare la salute la sicurezza l'ambiente e la produzione di acciaio nel nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, arrivando al tavolo a Palazzo Chigi sull'ex-Ilva.

Rispondendo ad una domanda sul sequestro dell'altoforno 1 ha aggiunto: "In queste settimane noi per senso di responsabilità e rispetto dei soggetti istituzionali non abbiamo mai preso parola. Io penso che ognuno deve svolgere i propri compiti. Il governo fa il governo e la procura fa la procura. Il punto è che lo Stato deve garantire i lavoratori e i cittadini. Questa è la ragione per la quale siamo qua".