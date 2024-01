Ex Ilva, De Palma (Fiom): 320 mln non bastano, servono più fondi

Genova, 24 gen. (askanews) - "Il punto è avere risorse: le abbiamo chieste al ministro Giorgetti e ci sono stati assicurati 320 milioni. Abbiamo detto che con 320 milioni non si risolve il problema del circolante che serve a fare la produzione. Il punto è comprendere le risorse pubbliche che saranno messe a disposizione e lo dico per gli italiani: non sono risorse che non generano valore. Tenere i lavoratori in cassa integrazione e non investire sugli impianti significa generare debito per la collettività. Noi vogliamo che le risorse vengano messe per rilanciare la produzione, l'ambientalizzazione, la salute e la sicurezza delle persone". Lo ha detto il segretario della Fiom Cgil Michele De Palma, parlando della situazione dell'ex Ilva a margine della commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento di Genova di Acciaierie d'Italia.