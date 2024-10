Ex Gkn, Giani: abbiamo ripreso il dialogo con la proprietà

Firenze, 23 ott. (askanews) - "L'aspetto positivo, e lo rivendichiamo come Regione, è stato quello di aver convinto l'azienda, anche se solo online, di essere presente e anche trovando posizioni diverse, ascoltando le preoccupazioni dei lavoratori. Detto questo, non può essere certo la vendita dello stabilimento la soluzione, dobbiamo riuscire a tenere insieme tutte le cose, ma proseguiamo con il dialogo. Quello di ieri è stato un importante momento per riprendere la giusta trattativa". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti sul futuro della ex Gkn (ora Qf). Ieri si è tenuto un tavolo nella sede della Regione Toscana in piazza dell'Unità d'Italia a Firenze, cui erano presenti il consigliere del Presidente Giani per le vertenze aziendali Valerio Fabiani, assieme all'Unità di crisi della Regione e Arti, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, del Comuni di Firenze e di Campi Bisenzio e della Città Metropolitana. Ha partecipato in videoconferenza il liquidatore di Qf spa in liquidazione Gianluca Franchi.