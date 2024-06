Europei, Spalletti: abbiamo meritato la qualificazione

Roma, 25 giu. (askanews) - "La qualificazione è meritata per quello che si è visto in campo. Certo, siamo stati teneri in alcuni momenti della partita, non abbiamo esibito il nostro livello di calcio, ma il passaggio del turno è meritato, per quello che abbiamo visto sia nel primo che nel secondo tempo. Era una qualificazione difficile, perché voi avete detto a me che era il girone della morte. Non l'ho detto io che era così, ma era davvero difficile superare questo girone perché ci sono squadre forti, la Spagna è fortissima e la Croazia è fortissima".

Così il ct degli azzurri Luciano Spalletti dopo il pareggio agli Europei per 1-1 con la Croazia che ha permesso all'Italia di qualificarsi agli ottavi.