Europee, Salvini: Vannacci? Suoi voti in gran parte Lombardia-Veneto

Milano, 10 giu. (askanews) - "Vorrei averne di problemi che prendono 500mila voti. Con due-tre candidati problematici da 500mila voti siamo il terzo partito in Italia... I cittadini scelgono con la propria testa: quando ho candidato Vannacci ero un fesso e la base si sarebbe rivoltata. Questo mezzo milione di voti che arrivano in buona parte da Lombardia e Veneto sono in buona parte elettori dalla Lega e in parte anche di chi si è avvicinato adesso". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini.