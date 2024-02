Europee, Mantovano: senso comune d'appartenenza presidio di sicurezza nazionale

Roma, 28 feb. (askanews) - "La campagna elettorale per le elezioni europee porterà a un surriscaldamento ovvio del clima politico, ma quello che bisogna auspicare è che "non si perda di vista quel profondo senso di comune appartenenza alla nostra nazione che costituisce il primo presidio per la sicurezza nazionale".

Lo ha detto, parlando della disinformazione su internet, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel corso della presentazione della Relazione annuale 2023 sulla politica dell'informazione per la sicurezza, a Palazzo Dante, sede dell'Intelligence italiana.