Europee, Caiazza (SUE): unanimità in UE ci rende ricattabili

Roma, 16 mag. (askanews) - "Questa Europa così non funziona, si sfibra in continuazione perché non ha una linea politica unitaria e forte. L'idea originaria di Ventotene non era questa, ma quella di un soggetto federale, gli Stati Uniti d'Europa. Oggi sarebbe indispensabile perché l'Europa a livello politico-economico non tocca palla, il mondo è cambiato e ci sono economie che hanno avuto sviluppi travolgenti. È necessario creare un soggetto politico più forte, nel rispetto delle identità nazionali, con politica estera e di difesa comune", lo ha detto Gian Domenico Caiazza, candidato alle elezioni Europee con la lista Stati Uniti d'Europa, intervenuto a un The Watcher Poll EU, il format di The Watcher Post. "L'Europa inoltre deve superare la regola dell'unanimità per decidere sulle tematiche di politica estera, perché altrimenti resteremo ostaggi di personaggi come Orban, un pupazzo di Putin", ha concluso.