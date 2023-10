Londra, 16 ott. (askanews) - I calciatori inglesi si allenano in vista della sfida di qualificazione a Euro 2024 contro l'Italia. L'Italia tornerà martedì sul luogo del trionfo a Wembley a Euro 2020 per affrontare un'Inghilterra di Gareth Southgate. Per la sfida con gli azzurri, il Ct dovrebbe affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1, con Foden, Bellingham, uno dei migliori giocatori del mondo, e Grealish (o Rashford) ad agire alle spalle di Kane in attacco. Fischio d'inizio a Wembley alle 20.45.