Ethos Festival dell'Etica Pubblica 2023, seconda edizione

Roma, 07 ott. (asaknews) - Responsabilità sociale d'impresa, inclusione nel mondo del lavoro, filantropia, energia, etica e finanza. Questi e molti altri i temi al centro del Festival dell'Etica Pubblica - "Be New, Be Now", organizzato da Ethos, l'Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, insieme alla Fondazione Musica per Roma. Seconda edizione che si tiene da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica. In occasione della prima giornata abbiamo parlato con Sebastiano Maffettone, filosofo e Direttore di Ethos:

"Ethos si occupa di business ethics, sostenibilità, il futuro delle imprese e lo stato attuale del capitalismo. In senso stretto l'impresa deve rendersi conto che una società deve rispondere a chi lavora per lei, ai clienti ed ai consumatori ma soprattutto alla società civile. Noi come consumatori, dobbiamo abituarci a prendere in considerazione il fatto che un'impresa si comporti, eticamente. Il capitalismo crea disuguaglianze ma deve anche far in modo che chi sta peggio venga ricompensato".

Inoltre è intervenuto Daniele Pitteri, Amministratore Delegato Fondazione Musica per Roma:

"Per Musica per Roma una collaborazione per un festival con questi temi e con questa dimensione è ovviamente un passo avanti nella costruzione di relazioni sul territorio soprattutto un passo ulteriore verso la necessità di stringere sempre più contatto e relazioni con le nuove generazioni. I temi che trattiamo sono trasversali, ma è molto importante che sin da subito e da giovani i ragazzi imparino a venire qui trovando la musica per tutti, trovando la musica pop, più ricercata, ma anche delle occasioni per incontrare grandi personaggi del mondo della cultura e dell'impresa".

Il Festival dell'Etica Pubblica 2023 rappresenta un momento di condivisione e confronto pubblico con più di 50 ospiti italiani e internazionali, tra i principali esperti dell'etica di impresa.