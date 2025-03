Esposito e Cerlino: insieme su un set Usa, dove avevano foto di Gomorra

Roma, 5 mar. (askanews) - Dieci anni fa hanno conquistato il pubblico, non solo italiano, nel ruolo di padre e figlio nella serie "Gomorra" e ora Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino sono tornati a recitare insieme in un film americano con Gerard Butler, "Nella tana dei Lupi 2: Pantera", nei cinema dal 6 marzo. "Per me è un piacere enorme, a parte il fatto che ci vogliamo bene umanamente ma poi Salvatore è un attore superlativo, cioè lavorare con questo professionista qui ti aiuta tanto, quindi due volte felice" ha detto Cerlino e Esposito ha commentato ironicamente: "Come si vede che è stato mio padre".

"Nella tana dei Lupi 2: Pantera", diretto da Christian Gudegast, è un action movie in cui non mancano adrenalina, ironia e in cui poliziotti e criminali sembrano collaborare per il più grande furto di diamanti del mondo. Esposito e Cerlino non sono nuovi ai set americani, Salvatore ha recitato ad esempio alla serie "Fargo", mentre Fortunato ha lavorato con Ron Howard per "Inferno" e preso parte alla serie "Hannibal". Alla domanda se faccia ancora effetto partecipare ad un film Usa Cerlino ha risposto: "Guarda, ti risponderò rischiando la presunzione: fa più effetto agli altri che a noi. In realtà quando andiamo sui set, almeno è successo a me spesso, sono loro che sono quasi emozionati a vedere degli italiani sul set. Per esempio in questo film e avevano le foto di film italiani e anche di Gomorra come reference".

Il connubio Esposito-Cerlino non termina con questo film, però, visto che tra poco uscirà "Avemmaria", diretto da Fortunato e tratto dal suo romanzo "Se vuoi vivere felice". "C'è Salvatore che è il protagonista, sono stato felicissimo anche di incontrarlo lì e ancora una volta ho potuto ammirare il talento di quest'uomo, il talento umano e professionale" ha detto Cerlino.