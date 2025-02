Esplosione a Chernobyl, Zelensky: è stato un drone russo

Milano, 14 feb. (askanews) - Una esplosione nella ex centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, ha provocato un incendio, come mostrano le immagini di questo video diffuso dal presidente ucraino Zelensky, che ha accusato la Russia di aver provocato il danno in un attacco con un un drone dotato di "una testata altamente esplosiva".

L'Aiea, l'organizzazione internazionale sull'energia nucleare, ha confermato che è stato colpito il sarcofago che protegge i resti del reattore 4 dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, sottolineando comunque che non c'è stato un aumento delle radiazioni.

Ad essere danneggiata è la copertura di cemento e acciaio che chiude tonnellate di resti radioattivi dal 1986, quando un reattore di Chernobyl esplose durante un test di sicurezza fallito, provocando il peggior incidente nucleare della storia.