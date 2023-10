Esperto ambientale, professione del presente e del futuro

Roma, 11 ott. (askanews) - È la professione del presente e del futuro: "Esperto Ambientale". Indicato come una tra le figure più ricercate nel mondo del lavoro, l'Esperto Ambientale deve possedere tutte quelle competenze operative e giuridiche, in materia di economia circolare, energia e ambiente, sempre più richieste sia nel settore pubblico che nel settore privato. Una figura tanto necessaria per la svolta green del Paese quanto carente. Per far fronte a questo gap e dare risposte al tessuto produttivo dell'area vasta Frosinone Latina, dalla proficua collaborazione tra Camera di Commercio Frosinone Latina e Università degli Studi di Cassino, con il braccio operativo dell'Azienda Speciale Informare, è nato il primo Corso Alta Formazione "Esperto Ambientale". Orgoglioso e soddisfatto il Magnifico Rettore, Marco Dell'Isola: "L'importanza di questo Corso deriva dall'impianto di formazione continua che l'Università, insieme alla Camera di Commercio, intende offrire per rispondere ad un'esigenza legata alla conoscenza delle tematiche ambientali. L'esperto ambientale è colui che riesce a gestire le criticità dal punto di vista delle certificazioni ambientali ma, soprattutto, è colui che riesce ad avere una percezione, dal punto di vista tecnico, di tutti i rischi ambientali. Un esperto del quale oggi c'è una crescente necessità. Quella che è stata avviata, tra Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed Ente camerale, è una collaborazione molto importante per rispondere a numerose esigenze, anche in un'ottica di valorizzazione del territorio".