Esce "Babele", nuovo singolo di Luigi Friotto in lingua sconosciuta

Roma, 21 feb. (askanews) - Esce venerdì 21 febbraio, su tutte le piattaforme, il nuovo singolo di Luigi Friotto, Babele, che traccia e indica la rotta dell'ultimo progetto artistico del cantautore abruzzese, anticipandone l'album che arriverà a primavera. Babele, con un atto rivoluzionario, affida ad un testo, apparentemente senza senso, un messaggio pregno di significato. Una lingua sconosciuta che, come una sorta di "Esperanto", può essere compresa da tutti. La Torre di Babele è, per antonomasia, una metafora dell'arroganza umana nel tentativo di aspirare al cielo e a una onnipotenza divina, un tentativo di spingersi oltre la propria umanità che isola e allontana.

"Questo tempo, in cui gli uomini fanno della parola il loro più grande abuso, ho pensato, goliardicamente, e anche dolorosamente, di tratteggiarlo così, con un mucchio di vocaboli inventati; quella di Babele è una lingua che non dice nulla ma svela il dramma al quale ci stiamo abituando: la distanza del pensiero. L'isolamento umano. Lo sguardo che vede tutto ma non guarda mai davvero nulla", sottolinea.

Luigi Friotto è un artigiano della musica che, con uno stile inconfondibile, libero da condizionamenti, esprime la propria creatività con garbo ed una eleganza fuori dal tempo. Uno sperimentatore di "Concerti sull'acqua", nella natura e in luoghi fuori dal comune, con spettacoli innovativi ed unici che mettono al centro la musica, quella bella suonata che richiede tempo e cura. Babele, testi e musica di Luigi Friotto, è stata prodotta in collaborazione con Lucio Piccirilli per l'etichetta SUMMA Le produzioni musicali. Il montaggio e la regia del videoclip sono di Alessio Pancella.