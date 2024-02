Erdogan ricevuto da al Sisi, prima visita in Egitto dopo 12 anni

Cairo, 14 feb. (askanews) - Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha accolto al Cairo il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, per una visita senza precedenti, il culmine della riconciliazione dopo oltre un decennio di allontanamento. È il primo viaggio di Erdogan nella capitale egiziana dal 2012.

I due, accompagnati dalle rispettive mogli, si sono scambiati una stretta di mano quando il leader turco è sceso dall'aereo. Poi Erdogan è arrivato nel palazzo presidenziale del Cairo, accolto dalla Guardia d'onore, per un vertice bilaterale con al Sisi.

Erdogan due giorni fa aveva detto che si sarebbe recato negli Emirati Arabi Uniti e poi in Egitto per "vedere cosa si può fare di più per i nostri fratelli a Gaza", discutendo con al Sisi degli sforzi possibili per fermare lo spargimento di sangue tra Israele e Hamas.

L'Egitto e la Turchia hanno tagliato i rapporti nel 2013 dopo che al Sisi, allora ministro della Difesa egiziano, aveva destituito il presidente islamista Mohamed Morsi, alleato della Turchia e appartenente al movimento dei Fratelli Musulmani.

Il "disgelo" è iniziato nel 2021, quando una delegazione turca ha visitato l'Egitto per discutere della normalizzazione. Nel luglio scorso, poi, il Cairo e Ankara hanno nominato ambasciatori nelle rispettive capitali per la prima volta in un decennio. Nel novembre 2022 c'è stata anche la stretta di mano tra Erdogan e al Sisi in Qatar, in quello che la presidenza egiziana ha annunciato come un nuovo inizio per le loro relazioni.