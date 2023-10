Erdogan: Hamas non è gruppo terroristico ma combattenti per la terra

Roma, 25 ott. (askanews) - In un intervento davanti al Parlamento rivolto ai deputati del suo Partito della Giustiza e dello sviluppo (Akp), il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che Hamas "non è un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di liberatori e combattenti per proteggere la loro terra e i loro cittadini".

"Hamas non è un'organizzazione terroristica ma un gruppo di liberatori e combattenti mujaheddin che proteggono la loro terra e i loro cittadini", ha affermato Erdogan, che ha cancellato la visita in Israele per la guerra "inumana" contro i militanti di Hamas a Gaza.

(IMMAGINI PRESIDENZA TURCA)