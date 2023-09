Erdogan accusa l'Unione Europea di "allontanarsi" dalla Turchia

Roma, 16 set. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa l'Unione Europea di cercare di 'allontanarsi' dalla Turchia. Nel corso di una conferenza stampa che prelude alla sua partenza verso New York, dove parteciperà all'Assemblea delle Nazioni Unite, i giornalisti gli hanno chiesto una reazione alla richiesta di "progressi democratici" da parte del commissario Ue all'allargamento, l'ungherese Oliver Varhely.

In visita ad Ankara lo scorso 6 settembre, Varhely aveva detto che "i negoziati sono attualmente a un punto morto. Perché riprendano, ci sono criteri molto chiari da prendere in considerazione, legati alla democrazia e allo Stato di diritto". La Turchia ufficialmente resta candidata all'ingresso in Ue, fin dal 1987, ma i negoziati infine cominciati nel 2005 sono fermi da diversi anni.

"L'Unione Europea cerca di allontanarsi dalla Turchia. E mentre l'Ue si allontana dalla Turchia, noi valutiamo questi movimenti. Se necessario anche noi compiute le nostre valutazioni potremo distanziarci dall'Unione Europea" ha detto Erdogan.