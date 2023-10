Erdogan a Israele: bombardare i civili è terrorismo, non atto di Stato

Ankara, 11 ott. (askanews) - "Gli attacchi sproporzionati" lanciati nella Striscia di Gaza rischiano di screditare Israele "agli occhi dell'opinione pubblica mondiale", secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Bombardare insediamenti civili, uccidere deliberatamente civili, bloccare veicoli che portano aiuti umanitari nella regione e cercare di presentare tutto questo come capacità può essere solo la reazione di un'organizzazione (terroristica), non di uno Stato", ha rimarcato il leader turco nella riunione tenuta oggi ad Ankara con il Partito Giustizia e Sviluppo (Akp) e riportata dall'agenzia di stampa Anadolu.

Riguardo al conflitto in corso dopo l'attacco lanciato sabato scorso da Hamas contro Israele, Erdogan ha rimarcato che la Turchia non ritiene giustificata alcuna azione contro i civili: "Un conflitto portato avanti con tutte le pratiche vergognose non è una guerra ma un massacro".