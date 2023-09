Enpaia-Censis, presentato l'osservatorio del mondo agricolo

Roma, 20 set. (askanews) - Si è tenuto presso Villa Aurelia a Roma l'edizione 2023 del Forum Enpaia. Nel corso dell'evento l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura ha posto l'attenzione sugli scenari, sulle prospettive dell'economia di settore e sul futuro delle aziende agricole italiane.

Giorgio Piazza, Presidente della Fondazione Enpaia, ha dichiarato: "Il Forum è stato improntato sul ruolo dell'agricoltura; si tratta un settore attualmente importante per il Paese e continuerà ad essere fondamentale anche in futuro. Anche Enpaia, in qualità di cassa previdenziale, può rappresentare un valore aggiunto grazie ai suoi investimenti in economia reale. Abbiamo già effettuato degli investimenti molto performanti e, allo stesso tempo, le nostre aziende stanno crescendo".

Durante l'evento ha preso la parola anche Roberto Diacetti, Direttore Generale Enpaia: "I dati che abbiamo riportato nell'Osservatorio del Mondo Agricolo sono molto positivi, confermano che l'agricoltura ha un ruolo chiave nel sistema economico italiano. Anche dopo il Covid, il settore ha reagito proponendosi in un contesto di concorrenza e competitività a livello internazionale".

Nel corso dell'evento, è stato presentato l'Osservatorio sul Mondo Agricolo Enpaia-Censis, all'interno del quale sono stati raccolti i dati più rilevanti in merito al ruolo economico del settore dell'agricoltura.

Al Forum hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni come il Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ed il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni. Quest'ultimo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a margine dell'evento: "L'agricoltura genera numeri importantissimi per il Sistema Paese. Si tratta di un comparto che rappresenta una cartina di tornasole di come il sistema di filiera, che nel mondo agricolo porta ai suoi migliori risultati, debba essere applicato sempre di più e sempre meglio in tutti i settori. Enpaia dimostra come una sana gestione di filiera possa garantire risultati incredibili".

La giornata si è suddivisa in tre panel: nel primo si è discussi sull'agricoltura, sui cambiamenti climatici e sul dissesto idrogeologico, nel secondo sul ruolo delle Casse previdenziali e degli investitori istituzionali come leva nell'economia reale e, infine, nel terzo si è parlato di energia, sostenibilità, innovazione e delle prospettive di crescita dell'Italia.