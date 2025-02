'Enotria: the last song', il videogame italiano celebra il Carnevale

Milano, 24 feb. (askanews) - "Enotria: The Last Song" celebra il Carnevale. Il videogioco nato e sviluppato in Italia dal team Jyamma Games, mescola i combattimenti e le atmosfere dei Soulslike alla tradizione culturale italiana, attingendo dal teatro e dal floklore.

Fra i personaggi protagonisti Zanni, maschera con origini risalenti all'epoca romana, trapiantata poi nel teatro di matrice Goldoniana. E poi ancora Arlecchino, lombardo e più precisamente bergamasco, noto per la sua natura esoterica e misteriosa, e Pulcinella, il maestro dell'improvvisazione, simbolo della Campania nel mondo, contraddistinto dal suo carattere allegro e mai scalfito dalle avversità della vita.

Nella schiera degli antagonisti e alleati figurano anche le maschere di Pantalone, Moretta e Balanzone. Non mancano, infine, la maschera di Colombina, nobildonna veneta che nell'immaginario di Enotria fa da guida per Arlecchino e Pulcinella, e quella di Capitan Spaventa, di matrice ligure, un eroe tanto valoroso da diventare protagonista di una fortunata serie di avventure romanzesche.

Il giocatore affronta l'avventura (per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X S) nei panni di un protagonista senza Maschera per liberare il mondo dagli Autori, le entità che tirano i fili del perpetuo spettacolo. Sfruttando una delle oltre 120 armi disponibili per le 8 classi selezionabili è possibile affrontare in duello e sconfiggere i propri avversari, ottenendo le Maschere da loro indossate ma anche le abilità a esse associate.