Energia, Mazzetti (FI): Dl Energia aiuterà famiglie e imprese

Roma, 10 gen. (askanews) - "Il Decreto Energia, che stiamo esaminando in questi giorni, prevede diversi incentivi soprattutto per le energie naturali. Non solo. Altro aspetto importante che è previsto nel decreto è lo snellimento dell'iter amministrativo che porta all'autorizzazione per l'installazione degli impianti. Interverremo anche in sostegno delle aziende colpite dalle ultime alluvioni con iniziative come l'Industria 4.0 e lo sconto in fattura. Per le famiglie, invece, il vantaggio arriverà dall'aumento del mix energetico su cui stiamo lavorando che abbasserà i costi, così come liberalizzare il mercato dell'energia sarà un bene per tutti". Lo ha dichiarato l'On. Erica Mazzetti, membro della Commissione Ambiente, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

"Bisognerà lavorare sullo sviluppo dell'energia nucleare e incentivare le energie naturali ma soprattutto impegnarci per sfruttare al massimo l'energia solare. In questo campo la Sicilia potrebbe diventare un hub energetico nazionale. In ogni caso leviamoci dalla testa che il nostro paese possa puntare all'indipendenza energetica solo attraverso fonti naturali, la strada giusta è il mix energetico puntando anche all'estrazione del gas in Italia", ha concluso Mazzetti.