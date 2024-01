Endurance equestre, Fursan Cup 2024: made in Italy in Arabia

Roma, 23 gen. (askanews) - La strategia sportiva del Talent Hunting in Arabia Saudita punta non soltanto sul calcio, ma anche su un'altra disciplina particolarmente presente nel paese arabo: è l'endurance equestre. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la Royal Commission for AlUla e la Federazione Equestre dell'Arabia Saudita sceglie il team di sistemaeventi.it per l'organizzazione dell'evento. E' dunque partito il countdown per la Fursan CUP 2024, la competizione in programma dal 9 all'11 febbraio ad AlUla, considerata la perla dell'Arabia Saudita.

Una gara di endurance di altissimo livello, che si distinguerà non soltanto per l'eccellenza sportiva, ma anche per un montepremi importante (5 milioni di euro - 20 milioni di SAR), che vedrà protagonisti gli atleti di tutto il mondo. Quest'anno, oltre alla consueta categoria CEI2* sui 120 km, la Fursan CUP di AlUla ospiterà per la prima volta la CEI3* sulla distanza massima dei 160 km, che varrà come pre test-event del Campionato del Mondo del 2026.

Il team di sistemaeventi.it - composto da 40 professionisti e guidati dal Ceo e Chairman Gianluca Laliscia - si trasferirà dall'Italia per contribuire all'organizzazione e al successo della competizione. "Siamo particolarmente soddisfatti della nostra collaborazione con la Royal Commission for AlUla e la Federazione Equestre dell'Arabia Saudita - commenta Laliscia - Ci siamo affermati come un partner fidato e coraggioso nel panorama degli eventi di endurance, dimostrando capacità nel gestire complessi aspetti tecnici e organizzativi. La fiducia riconfermataci dal Governo Saudita è per noi un grande riconoscimento della nostra professionalità, del lavoro di oltre 20 anni e dell'impegno dimostrato da tutto il team".