Endurance equestre, a Castiglione del Lago il campionato europeo

Milano, 16 giu. (askanews) - L'endurance equestre europeo si dà appuntamento a Castiglione del Lago. Sabato 21 giugno, lo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025 porterà in Umbria 70 binomi in rappresentanza di 21 nazioni europee. In palio, i titoli continentali individuali e a squadre, su un percorso tecnico spettacolare di 160 km, che si snoda tra borghi, colline e sentieri affacciati sul Lago Trasimeno

.

Nella lista ufficiale dei binomi iscritti spiccano i campioni d'Europa in carica: il team francese, medaglia d'oro a squadre, e la tedesca Sabrina Arnold, oro individuale. Tra i protagonisti più attesi anche la pluricampionessa spagnola Marìa Àlvarez Pontòn e il marito Jaume Punti Dachs, campione del mondo 2016, e l'azzurra Costanza Laliscia, campionessa europea 2019.

Organizzato da Italia Endurance ASD e sistemaeventi.it, sotto l'egida della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), il Campionato può essere raccontato anche da alcuni numeri: 4.000 mq di strutture e aree attrezzate, 12.000 kg di ghiaccio per il benessere dei cavalli, 250 volontari e oltre 15.000 presenze attese.

Giovedì 19 giugno, inoltre, il centro di Castiglione del Lago ospiterà la cerimonia di apertura, con il corteo storico dei team e la presentazione ufficiale delle nazioni partecipanti: un momento di incontro tra culture e popoli, tra nazionalità e valori universali dello sport.