Emmy 2024: trionfano Shogun e Hacks, 11 premi a The Bear

Los Angeles, 16 set. (askanews) - Emmy Awards 2024 con piccola sorpresa: se la vittoria di "Shogun" come miglior serie drammatica era prevedibile, "Hacks" trionfa come miglior serie comedy, superando "The Bear", favorito alla vigilia, che si porta comunque a casa diversi premi. La cerimonia degli Oscar della televisione, che si è tenuta a Los Angeles, ha visto letteralmente sbancare la serie ambientata in Giappone che si è portata a casa 18 Emmy, tra cui quelli per i protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, miglior attore e attrice in una serie drammatica, oltre alla miglior regia.

Ad "Hacks" sono andati anche il premio per la miglior attrice protagonista di una serie comedy, Jean Smart, e quello per la sceneggiatura; mentre "The Bear" ha conquistato comunque 11 Emmy, confermatissimo soprattutto quello a Jeremy Allen White, che interpreta il cuoco Carmy, e a Ebon Moss-Bachrach, miglior interprete non protagonista, a cui stavolta si aggiunge Liza Colòn-Zayas, miglior attrice non protagonista in una serie comedy.

Successo anche per "Baby Reindeer", tratta da una storia vera di stalking: ha ottenuto il premio come miglior miniserie, per il protagonista Richard Gadd, premiato anche per la sceneggiatura; Emmy anche a Jessica Gunning miglior attrice non protagonista di miniserie. Tra le altre cose, Jodie Foster ha vinto il primo Emmy della sua carriera: miglior attrice protagonista in una miniserie con la sua interpretazione in "True Detective: Night Country".