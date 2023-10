Emma regala ai fan i Souvenir del suo cuore e dei suoi viaggi

Milano, 12 ott. (askanews) - Ricordi di viaggio e pezzi di cuore, Emma ha voluto scattare un'istantanea dell'artista che è oggi, attraverso suoni diversi e sfumature vocali nel nuovo album Souvenir.

"Da questi due anni di viaggi e scrittura mi sono portata un disco, la raccolta di tanti ricordi e Souvenir che io regalo e ripongo nelle mani del mio pubblico, prendetevene molta cura. Mi porto dietro tante esperienze, viaggi fisici ma anche viaggi interiori che ho dovuto affrontare, alti e bassi, momenti difficili e di fragilità che però sono serviti a rendermi la donna e l'artista che sono oggi in questo nuovo album".

La realtà e le cose concrete sono, infatti, il centro di tutto il progetto. Sempre schietta e diretta Emma affronta la vita di petto.

"Essere sincera non è un pregio, è un modo di affrontare la vita, quando mi guardo allo specchio devo essere orgogliosa di quello che sono e non posso andare a letto col pensiero di non aver detto quello che penso fino in fondo. A volte questo mi ha aiutato, a volte un po' meno ma ognuno è quello che è".

Il nuovo viaggio musicale di Emma verrà presentato live nei club dal 10 novembre con Souvenir in da club.

"Io ho sempre avuto un rapporto molto diretto con i miei fan, gestisco da sola le mie pagine social, con loro ho un rapporto paritario. La voglia di promuovere questo disco nei club è per mettere il divertimento al centro, ho voglia di divertirmi e alleggerire la mia esistenza, e spero che i fan si divertano. Il club ci fa stare appiccicati, cuore a cuore, non c'è la distanza dei grandi posti, e dove possono vedere quanto sudo sul palco ma anche quanto voglia e quanto amore sono pronta a dare loro. Sarà una dimensione di festa, perchè ce lo meritiamo tutti quanti".

Le nove canzoni dell'album sono l'occasione per conoscere tutte le sfaccettature di Emma.