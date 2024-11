Emergency, concluso lo sbarco di 72 migranti a Livorno

Roma, 4 nov. (askanews) - Si sono concluse alle 10.45 di lunedì 4 novembre nel porto di Livorno le operazioni di sbarco dei 72 naufraghi a bordo della Life Support di Emergency, soccorsi il 31 ottobre in due diversi interventi nelle acque internazionali della zona Sar maltese, nel Mediterraneo Centrale. Lo rende noto Emergency in un comunicato. Le due imbarcazioni segnalate da Alarm Phone viaggiavano rispettivamente con 38 e 34 persone a bordo.

"Dopo più di tre giorni di navigazione siamo arrivati a Livorno per lo sbarco delle persone soccorse, operazione che si è svolta regolarmente e in collaborazione con le autorità locali - ha affermato Domenico Pugliese, comandante della Life Support di EMERGENCY - Sconcerta sapere che proprio in questi stessi giorni il governo abbia deciso di proseguire sulla strada del Protocollo di intesa con l'Albania e dell'esternalizzazione delle frontiere, senza neanche attendere il pronunciamento della Corte di giustizia europea. Ai 72 naufraghi che oggi finalmente sono potuti scendere a terra auguriamo tutto il meglio, mentre noi ci prepareremo per la prossima missione".

I 72 naufraghi, di cui 14 donne, 4 minori accompagnati e 7 minori che viaggiano da soli, erano partiti dalle coste libiche e provengono da Bangladesh, Egitto, Nigeria, Niger, Pakistan, Palestina e Siria Paesi colpiti da violenze, instabilità politica, povertà e crisi climatica.

Con questo sbarco a Livorno la Life Support, che è attiva con missioni Sar dal dicembre 2022, conclude la sua 25esima missione.